﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» примут «Портленд», «Юта» – «Кливленд» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» примут «Портленд», «Юта» – «Кливленд» и другие матчи

10.01.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся на своей площадке с «Портлендом», «Юта» примет действующего чемпиона «Кливленд».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Чикаго
Дата проведения
11 января, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

 

Торонто – Бостон
Дата проведения
11 января, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

 

Бруклин – Атланта
Дата проведения
11 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

 

Хьюстон – Шарлотт
Дата проведения
11 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

 

Сан-Антонио – Милуоки
Дата проведения
11 января, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

 

Юта – Кливленд
Дата проведения
11 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

 

Лейкерс – Портленд
Дата проведения
11 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

Голден Стэйт – Майами
Дата проведения
11 января, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

 

Сакраменто – Детройт
Дата проведения
11 января, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Во вторник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся на своей площадке с «Портлендом», «Юта» примет действующего...

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