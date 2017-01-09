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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» примут «Портленд», «Юта» – «Кливленд» и другие матчи
10.01.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во вторник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся на своей площадке с «Портлендом», «Юта» примет действующего чемпиона «Кливленд».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Во вторник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся на своей площадке с «Портлендом», «Юта» примет действующего...
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