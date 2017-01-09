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Роман Киренкин: «Поражение от Индии? Игроки пока еще немного умеют в футболе»

10.01.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер юношеской сборной Беларуси прокомментировал поражение от сверстников из Индии (0:1) на турнире памяти Гранаткина.

– Коротко о матче: в первом тайме имели несколько голевых моментов, не забили. Появилась нервозность. Второй тайм разочаровал. Игроки пока еще немного умеют в футболе. То правый фланг выпадает, то левый. Игра показала все наши слабые стороны, нашу нестабильность. Но поражения учат, а не победы. Поэтому, поздравляю коллегу с заслуженным успехом, а мы делаем выводы и работаем дальше.

– На прошлой пресс-конференции вы сказали, что часто прибегаете к различным педагогическим методам в процессе воспитания и тренировок, но лучше вас не злить. Сегодня вы разозлены?

– Почти. Много ошибок. Фланги работали вразнобой. Еще перед началом матча предупреждали ребят о возможной недооценке соперника. Видно, не достучались. Периодически мы показывали достойную игру, имели несколько опасных голевых моментов. Но результат на табло. Выводы сделаем, встряску команда получит.

- Было удивительно слышать, что вы говорили ребятам играть «низом». Почему? Вы ведь значительно превосходили соперника в росте.

– В самом начале развития атаки необходимо играть низом, довести мяч до флангов. И уже только потом можно пробовать навесы в штрафную, в зону АВП, как я ее называю: активно-выгодную позицию, где, как вы заметили, мы действительно имели преимущество в росте. А зачем сразу выполнять навесы, зачем нужны верховые передачи на своей половине поля? Но, я уже сказал, мы сделаем выводы и проведем работу над ошибками, – сказал Киренкин.

 
 
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Главный тренер юношеской сборной Беларуси прокомментировал поражение от сверстников из Индии (0:1) на турнире памяти Гранаткина.

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