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Французский голкипер Малерб на просмотре в брестском «Динамо»
10.01.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
На просмотр в брестское «Динамо» прибыл 25-летний французский голкипер Жереми Малерб.
Ранее футболист выступал за такие французкие клубы как «Гренобль», «Гап», «Реймс», а также и бельгийский «Руселаре».
Сообщается, что десятого января потенциальный новичок провел первую тренировку с командой.
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На просмотр в брестское «Динамо» прибыл 25-летний французский голкипер Жереми Малерб.
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