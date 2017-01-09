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Юрий Шевцов: «Сергей Рутенко оставил очень большую брешь за собой»

10.01.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о проблемах в составе накануне старта чемпионата мира.

«Сергей Рутенко оставил очень большую брешь за собой. У нас игрока на этой позиции, способного его заменить. Даже в тех играх, когда Рутенко играл не так хорошо, как может, его передачи все равно очень сильно влияли на стиль нашей игры. Сегодня такого игрока у нас нет. Ищем его. Это очень большая проблема.

Слова Семенени про цель попасть в четвертьфинал? Наверное, если он это говорил, то на чем-то основывался. С моей точки зрения, минимальная цель нашей команды – выход из группы. А дальше видно будет», – сообщил Шевцов.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о проблемах в составе накануне старта чемпионата мира.

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