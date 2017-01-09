﻿ «Спорт-кадр»: «Сборная Беларуси взяла на ЧМ-2017 только 16 гандболистов из-за финансовых соображений». 21.by
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«Спорт-кадр»: «Сборная Беларуси взяла на ЧМ-2017 только 16 гандболистов из-за финансовых соображений»

10.01.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси взяла на ЧМ-2017 только 16 гандболистов из-за финансовых соображений.

Об этом рассказали в сюжете передачи «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5».

Добавим, что в заявке команды на чемпионате мира может числиться максимум 16 игроков. В сюжете отметили, что взять большее количество гандболистов на случай непредвиденных обстоятельств не позволили финансы. Сутки пребывания одного спортсмена во Франции порядка 400 евро.

Напомним, ранее Белорусская федерация гандбола решила не выставлять команду на квалификацию ЮЧМ-2017. Позже первый зампред БФГ Иван Семененя опроверг информацию, что данное решение принято с целью экономии.

 

 
 
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Сборная Беларуси взяла на ЧМ-2017 только 16 гандболистов из-за финансовых соображений.

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