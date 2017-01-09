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«Спорт-кадр»: «Сборная Беларуси взяла на ЧМ-2017 только 16 гандболистов из-за финансовых соображений»
10.01.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси взяла на ЧМ-2017 только 16 гандболистов из-за финансовых соображений.
Об этом рассказали в сюжете передачи «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5».
Добавим, что в заявке команды на чемпионате мира может числиться максимум 16 игроков. В сюжете отметили, что взять большее количество гандболистов на случай непредвиденных обстоятельств не позволили финансы. Сутки пребывания одного спортсмена во Франции порядка 400 евро.
Напомним, ранее Белорусская федерация гандбола
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«Спорт-кадр»: «Сборная Беларуси взяла на ЧМ-2017 только 16 гандболистов из-за финансовых соображений»
Сборная Беларуси взяла на ЧМ-2017 только 16 гандболистов из-за финансовых соображений.
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