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Лукашенко на 4 года продлил указ о господдержке спорта

10.01.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря ушедшего года продлил действие Указа №191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» с внесением в него незначительных изменений.

Соответствующий Указ главы государства №519 «Об изменении Указа президента Республики Беларусь» опубликован на сайте Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Документ предусматривает незначительные изменения, а также продление указа на 4 года до 31 декабря 2020 года. Изменения вступили в силу в день подписания 31 декабря ушедшего года.

Напомним, Указ №191 был подписан 15 апреля 2013 года и изначально действовал до конца 2015 года, после чего был продлен еще на год.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря ушедшего года продлил действие Указа №191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» с...

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