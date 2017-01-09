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Лукашенко на 4 года продлил указ о господдержке спорта
10.01.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря ушедшего года продлил действие Указа №191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» с внесением в него незначительных изменений.
Соответствующий Указ главы государства №519 «Об изменении Указа президента Республики Беларусь»
Документ предусматривает незначительные изменения, а также продление указа на 4 года до 31 декабря 2020 года. Изменения вступили в силу в день подписания 31 декабря ушедшего года.
Напомним, Указ №191 был подписан 15 апреля 2013 года и изначально действовал до конца 2015 года, после чего был продлен еще на год.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря ушедшего года продлил действие Указа №191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» с...
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