20 национальных антидопинговых агентств потребовали отстранить всех российских спортсменов от соревнований.

К такому соглашению организации пришли во время встречи в Дублине. Основанию этому послужили «новые неопровержимые доказательства из второй части доклада Ричарда Макларена».

«Эти санкции должны действовать, пока Россия не примет заслуживающие доверия и соответствующие кодексу WADA меры по борьбе с допингом в стране», – рассказала глава Немецкого антидопингового агентства Андреа Готцманн.

Организации считают, что к стартам могут быть допущены только некоторые российские спортсмены, которые пройдут определенную систему проверки. И даже в этом случае они должны будут выступать не под флагом сборной России, а только как нейтральные спортсмены.

Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.