Сегодня начался первый сбор ЦСКА в Испании.

На тренировочной базе московской команды в Кампоаморе состоялась тренировка.

Виктор Гончаренко провел первое занятие в ЦСКА в качестве главного тренера.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, команда собралась в Испании в полном составе за исключением двух футболистов.

Голкипер Игорь Акинфеев в эти дни проходит в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава. Он должен присоединиться к команде позднее.

Ожидается, что завтра появится на сборе ЦСКА форвард Ласина Траоре.

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