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Гончаренко провел первую тренировку в ЦСКА
10.01.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня начался первый сбор ЦСКА в Испании.
На тренировочной базе московской команды в Кампоаморе состоялась тренировка.
Виктор Гончаренко провел первое занятие в ЦСКА в качестве главного тренера.
Как сообщает официальный сайт ЦСКА, команда собралась в Испании в полном составе за исключением двух футболистов.
Голкипер Игорь Акинфеев в эти дни проходит в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава. Он должен присоединиться к команде позднее.
Ожидается, что завтра появится на сборе ЦСКА форвард Ласина Траоре.
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Сегодня начался первый сбор ЦСКА в Испании.
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