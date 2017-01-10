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Кубок французской лиги. 1/4 финала. Черник не пропустил и помог «Нанси» обыграть «Нант»
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В 1/4 финала Кубка французской лиги «Сошо» примет «Монако», «ПСЖ» сыграет с «Метцем».
Кубок французской лиги
1/4 финала
- Дата проведения
-
10 января, 20.30, «Стад ля Божуар»
- Голы:
-
0:1 –
31 Дале,
0:2 –
45 Кюффо.
Нант –
Дюпе, Диего Карлос, Лукас Лима, Дюбуа (Томассон, 74), Джиджи, Жийе, Туре (Ронжье, 59), Харит, Илоки, Стемпиньски (Аристегьета, 67), Сала.
Нанси –
Черник, Кюффо, Сету, Дианье, Кретьен Бассер (Мауасса, 37), Пюйо, Гиделейе, Диа (Кулибали, 71), Бадила, Кура (Диарра, 77), Дале.
- Предупреждение:
-
Пюйо
(61).
- Дата проведения
-
10 января, 23.00, «Огюст Бональ»
- Голы:
-
1:0 –
16 Андриацима,
1:1 –
83 Моутинью.
Сошо –
Дило, Ожье, Жибо, Альфонс, Беренгер (Руис, 78), Илаймахаритра, Рамаре, Konaté, Андриацима, Каранович (Сао, 46), Онора (Робине, 74).
Монако –
Субашич, Глик, Раджи (Сидибе, 46), Туре, Жемерсон, Лемар, Моутинью, Бакайоко, Каррильо, Жермен (Фалькао, 68), Жан (Бернарду Силва, 46).
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
2:1,
2:2,
3:2,
3:3,
3:4.
- Предупреждения:
-
Жан
(6), Konaté
(55), Альфонс
(58), Глик
(64).
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В 1/4 финала Кубка французской лиги «Сошо» примет «Монако», «ПСЖ» сыграет с «Метцем».
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