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Кубок французской лиги. 1/4 финала. Черник не пропустил и помог «Нанси» обыграть «Нант»

10.01.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1/4 финала Кубка французской лиги «Сошо» примет «Монако», «ПСЖ» сыграет с «Метцем».

Кубок французской лиги

1/4 финала

Нант – Нанси 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
10 января, 20.30, «Стад ля Божуар»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 31 Дале, 0:2 – 45 Кюффо.
НантДюпе, Диего Карлос, Лукас Лима, Дюбуа (Томассон, 74), Джиджи, Жийе, Туре (Ронжье, 59), Харит, Илоки, Стемпиньски (Аристегьета, 67), Сала.
НансиЧерник, Кюффо, Сету, Дианье, Кретьен Бассер (Мауасса, 37), Пюйо, Гиделейе, Диа (Кулибали, 71), Бадила, Кура (Диарра, 77), Дале.
Предупреждение:
Пюйо (61).
Сошо – Монако 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4
Дата проведения
10 января, 23.00, «Огюст Бональ»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 16 Андриацима, 1:1 – 83 Моутинью.
СошоДило, Ожье, Жибо, Альфонс, Беренгер (Руис, 78), Илаймахаритра, Рамаре, Konaté, Андриацима, Каранович (Сао, 46), Онора (Робине, 74).
МонакоСубашич, Глик, Раджи (Сидибе, 46), Туре, Жемерсон, Лемар, Моутинью, Бакайоко, Каррильо, Жермен (Фалькао, 68), Жан (Бернарду Силва, 46).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Предупреждения:
Жан (6), Konaté (55), Альфонс (58), Глик (64).
Бордо – Генгам
Дата проведения
11 января, 20.45, «Стад де Бордо»
Онлайн матча
ПСЖ – Метц
Дата проведения
11 января, 23.05, «Парк де Пренс»
Онлайн матча

 

 
 
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В 1/4 финала Кубка французской лиги «Сошо» примет «Монако», «ПСЖ» сыграет с «Метцем».

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