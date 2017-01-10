Генсек БАТЭ и журналист Андрей Вашкевич поделился мнением о том, какой должен быть главный тренер у сборной Беларуси.

«Можно много перечислять качества, которыми должен обладать наставник «белых крылаў». Но все равно главное его качество должно отражаться в турнирной таблице.

Мы перепробовали все. В сборной Беларуси были искренний мотиватор Малофеев, толковый стратег и тактик Байдачный, хваткий зарубежный менеджер Штанге, умеющий работать с молодежью Кондратьев, молодой и современный психолог Хацкевич.

Не было только одного — результата.

Сейчас мы пытаемся нарисовать фоторобот необходимого нам тренера: вот бы ему умение высмотреть ранний талант, да авторитет среди бывалых, да знание языков, да умение договориться насчет «товарняка» с Аргентиной, да еще европейский подход при тонком знании темных переулков восточнославянской души...

Мне кажется, нужно оставить бессмысленные попытки угадать черты. От сборной нам не нужна пирамида сама по себе, не нужна преемственность сама по себе и не нужна дисциплина на заездах сама по себе. Нам нужен результат.

Нам нужен тот, кто подпишется под результат. Кто примет его абсолютную и окончательную значимость. Никаких «проиграли, но сражались».

Да, это тяжело. Да, в футболе бывает всякое. Да, никто не может дать гарантий. Да, это неточная наука. Но все остальное у нас уже было. Было «проиграли с горящими глазами», было «победили голландцев в матче, который ничего не решал», было «в этом цикле мы начнем строительство, а уж в следующем всем хана, только бы с жеребьевкой повезло!».

Не было результата. Результата по большому счету — в виде попадания на топ-турнир. Это сложно, но пока мы не признаем, что все остальное — неудача, мы будем ходить по кругу, строить пирамиду и наигрывать команду на следующий цикл.

Новый тренер сборной должен даже в этом, уже начатом цикле подписаться под конкретный результат. Если нет, то о чем вообще споры? Тогда им может быть кто угодно», – сказал Вашкевич.