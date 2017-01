She's back! @MariaSharapova will return to professional #tennis at the 40th #PTGP in #Stuttgart on April 26 ✨

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шарапова вернется в большой теннис 26 апреля: мнение экспертов Шарапова отпразднует 30-летие ровно за неделю до возвращения на корт: 19 апреля самая титулованная российская теннисистка отметит очередной день рождения.