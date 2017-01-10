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Увеличение числа участников ЧМ вызвало недовольство у ЕСА

10.01.2017 20:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Решение Совета Международной федерации футбола (ФИФА) об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 2026 года является политическим и принято под давлением, говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов (ECA).

Увеличение числа участников ЧМ вызвало недовольство у ЕСА
© REUTERS Arnd Wiegmann
Футбол: на ЧМ-2026 будут играть 48 команд

Во вторник в Цюрихе Совет ФИФА принял единогласное решение об увеличении числа команд-участниц чемпионата мира по футболу с 32 до 48. Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года. Согласно ему, участники будут разбиты на 16 групп по три команды.

"ECA заявляет, что она принципиально выступает против расширения чемпионата мира. Мы считаем, что это решение было принято скорее по политическим, а не по спортивным причинам, и под значительным политическим давлением. И это вызывает сожаление", — говорится в заявлении на сайте ECA.

В ЕСА подчеркнули, что не видят достоинств в изменении нынешнего формата, "который доказал, что является идеальной формулой проведения турнира со всех точек зрения".

"Кроме того, вызывает вопросы поспешность такого важного решения по отношению к турниру, который пройдет только через девять лет. Оно было принято без должного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами", — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что ECA подробно проанализирует влияние и последствия применения нового формата и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании исполкома организации, запланированном на конец января.

По данным СМИ, УЕФА при расширении числа участников ЧМ получит квоту в 16 мест (на ЧМ-2018 — 13+1), Африка (CAF) — 9,5 (5), Азия (AFC) — 8,5 (4,5), Южная Америка (КОНМЕБОЛ) — 6,5 (4,5), Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ) — 6,5 (3,5), Океания (OFC) — 1 (0,5).

 
Теги: Минск
 
 
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ECA подробно проанализирует влияние и последствия применения нового формата и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании исполкома организации.

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