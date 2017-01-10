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Главный тренер сборной Беларуси по гандболу назвал состав для выступления на чемпионате мира во Франции
10.01.2017 22:15 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 10 января. Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов назвал игроков, которые выступят в финальной части чемпионата мира. Турнир пройдет с 11 по 29 января во Франции.
На предварительном этапе в Руане сборная Беларуси сыграет: с Чили (13 января), Саудовской Аравией (15 января), Хорватией (16 января), Германией (18 января), Венгрией (20 января).
В заявке белорусской сборной шестнадцать игроков. Вратари: Иван Мацкевич ("Стяуа", Румыния), Вячеслав Солдатенко (СКА). Левые крайние: Александр Титов ("Риихимяки", Финляндия), Андрей Юринок (БГК им. Мешкова), Иван Бровко (СКА). Правые крайние: Денис Рутенко ( БГК им. Мешкова), Максим Баранов ("Одорхей", Румыния).
Линейные: Вячеслав Шумак (БГК им. Мешкова), Артем Королек ("Сен-Рафаэль", Франция). Левые полусредние: Владислав Кулеш, Алексей Шинкель (оба — СКА). Правые полусредние: Олег Астрашапкин ("Чурго", Венгрия), Сергей Шилович (БГК им. Мешкова). Разыгрывающие: Вадим Гайдученко, Александр Подшивалов (оба — СКА), Борис Пуховский ("Мотор", Украина).
По разным причинам турнир во Франции пропустят Сергей Рутенко, Дмитрий Никуленков, Максим Бабичев и Виталий Черепенько.
Алесь Левчук, БелаПАН.
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Главный тренер сборной Беларуси по гандболу назвал состав для выступления на чемпионате мира во Франции
Минск, 10 января. Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов назвал игроков, которые выступят в финальной части чемпионата мира. Турнир пройдет с 11 по 29...
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