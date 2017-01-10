|
Дакар. Этап 8. Ван ден Бринк выиграл, Вязович – 6-й, Василевский – в топ-10 общего зачета
11.01.2017 04:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дакар-2017
Этап 8
10 января 2017 года
Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 4:28.21
2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +00:03.51
3. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») +00:03.54
Положение после этапа 8
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») – 22:01.08
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +00:20.58
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +00:22.16
Квадроциклы
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 5:26.46
2. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха») +00:05.39
3. Аксель Дютри (Франция, «Ямаха») +00:07.16
Положение после этапа 8
1. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха») – 27:45.50
2. Аксель Дютри (Франция, «Ямаха») +00:06.57
3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +00:10.19
Внедорожники
1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо») – 4:11.2
2. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») +00:03.35
3. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, «Пежо») +00:05.13
Положение после этапа 8
1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо») – 20:10.5
2. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») +00:01.38
3. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, «Пежо») +00:17.17
Грузовики
1. Мартин ван ден Бринк / Даниэль Козловски / Марсель Бланкестен (Голландия / Чехия, «Рено») – 1:55.20
2. Федерико Вильягра / Адриан Артуро Якопини / Рикардо Адриан Торлаши (Аргентина, «Ивеко») +00:00.17
3. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») +00:00.42
4. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +00:02.42...
6. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:05.54...
10. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:09.17...
28. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +01:00.21
Положение после этапа 8
1. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») – 17:52.10
2. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») +00:01.46
3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») +00.02.20...
7. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +01:42.26...
16. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +03:26.35...
20. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +05:42.45
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дакар-2017 Этап 8 10 января 2017 года Мотоциклы 1.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии