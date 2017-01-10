﻿ Дакар. Этап 8. Ван ден Бринк выиграл, Вязович – 6-й, Василевский – в топ-10 общего зачета. 21.by
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Дакар. Этап 8. Ван ден Бринк выиграл, Вязович – 6-й, Василевский – в топ-10 общего зачета

11.01.2017 04:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дакар-2017

Этап 8

10 января 2017 года

Мотоциклы

1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 4:28.21

2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +00:03.51

3. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») +00:03.54

 

Положение после этапа 8

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») – 22:01.08

2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +00:20.58

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +00:22.16

 

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 5:26.46

2. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха») +00:05.39

3. Аксель Дютри (Франция, «Ямаха») +00:07.16

Положение после этапа 8

1. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха») – 27:45.50

2. Аксель Дютри (Франция, «Ямаха») +00:06.57

3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +00:10.19

Внедорожники

1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо») – 4:11.2

2. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») +00:03.35

3. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, «Пежо») +00:05.13

Положение после этапа 8

1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо») – 20:10.5

2. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») +00:01.38

3. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, «Пежо») +00:17.17

Грузовики

1. Мартин ван ден Бринк / Даниэль Козловски / Марсель Бланкестен (Голландия / Чехия, «Рено») – 1:55.20

2. Федерико Вильягра / Адриан Артуро Якопини / Рикардо Адриан Торлаши (Аргентина, «Ивеко») +00:00.17

3. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») +00:00.42

4. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +00:02.42...

6. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:05.54...

10. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:09.17...

28. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +01:00.21

 

Положение после этапа 8

1. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») – 17:52.10

2. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») +00:01.46

3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») +00.02.20...

7. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +01:42.26...

16. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +03:26.35...

20. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +05:42.45

 

 
 
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