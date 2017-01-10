﻿ Драфт НХЛ-2017. Максим Сушко опустился на 30 позиций в рейтинге эксперта TSN Баттона. 21.by
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Драфт НХЛ-2017. Максим Сушко опустился на 30 позиций в рейтинге эксперта TSN Баттона

11.01.2017 03:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Эксперт TSN Крэйг Баттон составил очередной рейтинг драфта-2017 после завершения МЧМ-2017. Первое место сохранил Нолан Патрик. Белорусский нападающий «Оуэн Саунд Аттак» (лига Онтарио) Максим Сушко потерял 30 позиций в сравнении с предыдущим рейтингом (c 68-й на 98-ю).

1. н Нолан Патрик («Брэндон», WHL) 

2. н Нико Хишир («Галифакс», QMJHL)

3. з Тимоти Лильегрен («Регле», SHL) 

4. н Мартин Нечас («Брно», чемпионат Чехии) 

5. н Габриэль Виларди («Виндзор», OHL)

6. н Оуэн Типпет («Миссисога», OHL)

7. н Райан Поэлинг (университет Сент-Клод, NCAA)

8. н Ээли Толванен («Сью Сити», USHL) 

9. н Лиас Андерссон («ХВ71», SHL) 

10. н Кейси Миттлстадт («Грин Бэй», USHL)...

98. н Максим Сушко («Оуэн Саунд», OHL)

С полным списком можно ознакомиться здесь.

 
 
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Эксперт TSN Крэйг Баттон составил очередной рейтинг драфта-2017 после завершения МЧМ-2017.

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