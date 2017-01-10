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Драфт НХЛ-2017. Максим Сушко опустился на 30 позиций в рейтинге эксперта TSN Баттона
11.01.2017 03:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Эксперт TSN Крэйг Баттон составил очередной рейтинг драфта-2017 после завершения МЧМ-2017. Первое место сохранил Нолан Патрик. Белорусский нападающий «Оуэн Саунд Аттак» (лига Онтарио) Максим Сушко потерял 30 позиций в сравнении с предыдущим рейтингом (c 68-й на 98-ю).
1. н Нолан Патрик («Брэндон», WHL)
2. н Нико Хишир («Галифакс», QMJHL)
3. з Тимоти Лильегрен («Регле», SHL)
4. н Мартин Нечас («Брно», чемпионат Чехии)
5. н Габриэль Виларди («Виндзор», OHL)
6. н Оуэн Типпет («Миссисога», OHL)
7. н Райан Поэлинг (университет Сент-Клод, NCAA)
8. н Ээли Толванен («Сью Сити», USHL)
9. н Лиас Андерссон («ХВ71», SHL)
10. н Кейси Миттлстадт («Грин Бэй», USHL)...
98. н Максим Сушко («Оуэн Саунд», OHL)
С полным списком можно ознакомиться
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Эксперт TSN Крэйг Баттон составил очередной рейтинг драфта-2017 после завершения МЧМ-2017.
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