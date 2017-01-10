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НХЛ. Стали известны окончательные составы Матча звезд

11.01.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ назвала окончательные составы команд дивизионов на Матч звезд-2017.

Атлантический дивизион

Тренер: Мишель Террьен («Монреаль»).

Вратари: Кэри Прайс («Монреаль», капитан), Туукка Раск («Бостон»).

Защитники: Ши Уэбер («Монреаль»), Эрик Карлссон («Оттава»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).

Нападающие: Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Брэд Маршанд («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Франс Нильсен («Детройт»), Кайл Окпосо («Баффало»), Винсент Трочек («Флорида»).

Центральный дивизион

Тренер: Брюс Будро («Миннесота»).

Вратари: Кори Кроуфорд («Чикаго»), Деван Дубник («Миннесота»).

Защитники: Данкан Кит («Чикаго»), Пи Кей Суббан («Нэшвилл», капитан), Райан Сутер («Миннесота»).

Нападающие: Патрик Кэйн, Джонатан Тэйвс (оба – «Чикаго»), Патрик Лайне («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Тайлер Сегин («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Столичный дивизион

Тренер: Джон Торторелла («Коламбус»).

Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»).

Защитники: Джастин Фолк («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Райан Макдона («Рейнджерс»).

Нападающие: Сидни Кросби (капитан), Евгений Малкин (оба – «Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Джон Таварес («Айлендерс»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»).

Тихоокеанский дивизион

Тренер: Питер ДеБур («Сан-Хосе»).

Вратари: Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Майк Смит («Аризона»).

Защитники: Брент Бернс («Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Кэм Фаулер («Анахайм»).

Нападающие: Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Джонни Годро («Калгари»), Бо Хорват («Ванкувер»), Райан Кеслер («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», капитан), Джо Павелски («Сан-Хосе»).

 
 
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НХЛ назвала окончательные составы команд дивизионов на Матч звезд-2017.

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