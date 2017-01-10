Главный тренер «Химика» Денис Тыднюк прокомментировал поражение от молодежной сборной Беларуси (1:6) в рамках регулярного чемпионата экстралиги.

– Соперника поздравляю с победой. 19 января все ходят в прорубь нырять. Только «Химик» может и не ходить – сегодня в полынью уже окунулись! – сказал Тыднюк.