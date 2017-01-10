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Денис Тыднюк: «19 января все ходят в прорубь нырять. Только «Химик» может и не ходить – сегодня в полынью уже окунулись!»
11.01.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Химика» Денис Тыднюк прокомментировал поражение от молодежной сборной Беларуси (1:6) в рамках регулярного чемпионата экстралиги.
– Соперника поздравляю с победой. 19 января все ходят в прорубь нырять. Только «Химик» может и не ходить – сегодня в полынью уже окунулись! – сказал Тыднюк.
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Денис Тыднюк: «19 января все ходят в прорубь нырять. Только «Химик» может и не ходить – сегодня в полынью уже окунулись!»
Главный тренер «Химика» Денис Тыднюк прокомментировал поражение от молодежной сборной Беларуси (1:6) в рамках регулярного чемпионата экстралиги.
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