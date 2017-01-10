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Михаил Захаров: «Дрозду до хоккеиста еще… Хоккеисты – это Ковалев, Микульчик, Расолько»

11.01.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал о проблемах развития молодых белорусских хоккеистов.

- В чем главная проблема молодых хоккеистов?

– Проблема молодых в том, что они приходят в команду в очень позднем возрасте. Взять того же Грабовского – он уже в 15-16 лет среди мужиков в ОЧБ играл, а в 19 основным игроком «Нефтехимика» стал. А сейчас молодые приходят во взрослую команду в 20 лет, а до этого тренируются среди детей. 

Молодые ребята должны как можно раньше играть во взрослой команде. Федерация давно должна была вернуться ко временам Наумова, когда минимум два молодых в каждой команде играли. Но сейчас делается все, чтобы не было так, как при Наумове.

Молодым хоккеистам сложно на взрослом уровне. Вот назови мне любого игрока – я скажу тебе, когда он попал в команду мастеров.

Сергей Дрозд.

– Дрозд? Ну… Из хоккеистов, я сказал. Дрозду до хоккеиста еще… Хоккеисты – это Ковалев, Микульчик, Расолько. Это игроки, которые добились высокого уровня сами. Костицыны оба в 15 лет заиграли. Ковалев – в 16. Расолько и Кривохижа в 17 лет в командах мастеров появились. Вот это имена! Вот здесь зарыта проблема, что молодые поздно начинают, – сказал Захаров.

Полное интервью с Захаровым читайте в блоге «Магистр» на Tribuna.com.

Михаил Захаров: «Думалось, Мелешко будет в первом звене играть, а получалось только в четвертом»

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал о проблемах развития молодых белорусских хоккеистов.

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