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Александр Гутор: «Переход в «Оренбург» в статусе свободного агента? Нашли с Сергеем Чижом точки соприкосновения»

11.01.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер Александр Гутор рассказал о своем переходе из минского «Динамо» в «Оренбург».

– В «Оренбург» тебя отпустил Сергей Чиж?

– Юрий Александрович еще был под следствием, его место в клубе занял сын. Я пришел к нему, рассказал о варианте с «Оренбургом». Объяснил, что это прекрасная возможность проявить себя. Попросил руководство предоставить мне статус свободного агента. Потом с Сергеем встречался мой менеджер Евгений Гайдук. Удалось решить все вопросы. Перед матчем с «Ислочью» я узнал, что меня отпускают в «Оренбург».

– Твой переход не принес денег клубу. Насколько это правильно?

– Мы нашли с Сергеем Чижом точки соприкосновения. В этой ситуации никто ничего не потерял, но никто и не заработал. Нам удалось расстаться мирно, пожав друг другу руки. Не было никаких противоречий. Хочется еще раз поблагодарить руководство «Динамо» за то, что оно пошло мне навстречу.

Напомним, Гутор перешел в «Оренбург» на правах свободного агента. Минское «Динамо» на трансфере не заработало.

Полное интервью футболиста читайте в блоге «Оршанский вокзал» на Tribuna.com.

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Голкипер Александр Гутор рассказал о своем переходе из минского «Динамо» в «Оренбург».

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