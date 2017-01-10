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Александр Гутор: «Переход в «Оренбург» в статусе свободного агента? Нашли с Сергеем Чижом точки соприкосновения»
11.01.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер Александр Гутор рассказал о своем переходе из минского «Динамо» в «Оренбург».
– В «Оренбург» тебя отпустил Сергей Чиж?
– Юрий Александрович еще был под следствием, его место в клубе занял сын. Я пришел к нему, рассказал о варианте с «Оренбургом». Объяснил, что это прекрасная возможность проявить себя. Попросил руководство предоставить мне статус свободного агента. Потом с Сергеем встречался мой менеджер Евгений Гайдук. Удалось решить все вопросы. Перед матчем с «Ислочью» я узнал, что меня отпускают в «Оренбург».
– Твой переход не принес денег клубу. Насколько это правильно?
– Мы нашли с Сергеем Чижом точки соприкосновения. В этой ситуации никто ничего не потерял, но никто и не заработал. Нам удалось расстаться мирно, пожав друг другу руки. Не было никаких противоречий. Хочется еще раз поблагодарить руководство «Динамо» за то, что оно пошло мне навстречу.
Напомним, Гутор перешел в «Оренбург» на правах свободного агента. Минское «Динамо» на трансфере не заработало.
Полное интервью футболиста читайте в блоге «Оршанский вокзал» на Tribuna.com.
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Александр Гутор: «Переход в «Оренбург» в статусе свободного агента? Нашли с Сергеем Чижом точки соприкосновения»
Голкипер Александр Гутор рассказал о своем переходе из минского «Динамо» в «Оренбург».
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