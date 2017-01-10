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ECHL. «Адирондак» – «Эльмира». Дюков офорил хет-трик Горди Хоу
11.01.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» уверенно обыграл «Эльмиру» (5:1).
Белорусский защитник «Адирондака» Роман Дюков в этой встрече забросил, отдал голевую передачу и подрался с Джастином Ки во втором периоде. Дюков закончил матч с коэффициентом полезности +2, его партнер по команде Степан Фальковский – с +1.
В 30 матчах этого сезона Дюков набрал 8 (2+6) очков и коэффициент полезности «+11».
Фальковский провел за «Адирондак» 23 матча, набрал 5 (2+3) очков и имеет коэффициент полезности «-4».
Напомним, хет-триком Горди Хоу называют ситуацию, когда игрок в конкретном матче забрасывает шайбу, отдает голевую передачу и участвует в драке.
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» уверенно обыграл «Эльмиру» (5:1).
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