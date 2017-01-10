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"Дакар-2017": шестое место Вязовича и отмена 9 этапа из-за оползня
11.01.2017 10:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв — Sputnik. Девятый этап ралли-рейда "Дакар", который проходит на южноамериканском континенте, отменен из-за сильного оползня, говорится в сообщении организаторов гонки.
Этап с 406-километровым спецучастком был запланирован между аргентинскими городами Сальта и Чилесито, однако часть дороги была размыта сильными оползнями, которые произошли в результате ливневых дождей.
© Sputnik / Роман Шантар.
Победа ван ден Бринка и лидерство КамАЗовцев
Восьмой этап, который прошел накануне по территориям Боливии и Аргентины, в зачете грузовиков выиграл голландский экипаж Мартина ван ден Бринка на Iveco, однако два грузовика российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" — Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова — "дышали" ему вслед, их разделил только аргентинец Федерико Виллагра, а первые три камиона финишировали в одной минуте.
Итоговый зачет грузовиков возглавляет КамАЗ Сотникова, почти в двух минутах от него — Николаев, на третьем месте — голландец Жерар де Рой на Iveco.
МАЗы нагоняют, но не все
Экипажи "МАЗ-СПОРТавто" после неудач,
В генеральной классификации ближе к середине десятки прорвался Василевский — его экипаж занимает седьмую позицию, Вязович сохранил 16-е место, Вишневский остался на 20-й позиции.
© REUTERS RED BULL MEDIA HOUSE via Reuters
Победа Леба и первое место Карякина
Легендарный французский автогонщик, девятикратный чемпион мира Себастьян Леб после победы на восьмом этапе уверенно вышел в лидеры зачета внедорожников, передвинув на вторую строчку своего напарника по команде Peugeot Стефана Петеранселя. Третье место вернул себе француз Сириль Депре, опередив испанца Нани Рому на Mini.
Лидерство в зачете мотоциклистов уже несколько этапов подряд сохраняет британец Сэм Сандерленд на KTM, обладатели второго и третьего мест также не изменились — это чилиец Педро Куинтанилья (Husqvarna) и француз Адриан ван Бьюерен (Yamaha).
Россиянин Сергей Карякин по-прежнему удерживает первенство в зачете квадроциклов, на второе место вырвался француз Аксель Дютри, третий — чилиец Игнасио Касаль (все трое на квадроциклах Yamaha).
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Лучшим из экипажей "МАЗ-СПОРТавто" стал камион, которым управляет Александр Василевский - он занимает седьмую позицию в итоговом зачете, Вязович - 16-й, Вишневский на...
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