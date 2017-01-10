МИНСК, 11 янв — Sputnik. Девятый этап ралли-рейда "Дакар", который проходит на южноамериканском континенте, отменен из-за сильного оползня, говорится в сообщении организаторов гонки.

Этап с 406-километровым спецучастком был запланирован между аргентинскими городами Сальта и Чилесито, однако часть дороги была размыта сильными оползнями, которые произошли в результате ливневых дождей.

Победа ван ден Бринка и лидерство КамАЗовцев

Восьмой этап, который прошел накануне по территориям Боливии и Аргентины, в зачете грузовиков выиграл голландский экипаж Мартина ван ден Бринка на Iveco, однако два грузовика российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" — Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова — "дышали" ему вслед, их разделил только аргентинец Федерико Виллагра, а первые три камиона финишировали в одной минуте.

Итоговый зачет грузовиков возглавляет КамАЗ Сотникова, почти в двух минутах от него — Николаев, на третьем месте — голландец Жерар де Рой на Iveco.

МАЗы нагоняют, но не все

Экипажи "МАЗ-СПОРТавто" после неудач, настигших белорусские грузовики в ходе четвертого этапа , продолжают уверенно продвигаться вперед. Восьмой этап экипаж Сергея Вязовича завершил шестым, Александр Василевский привел свой камион на десятое место, однако МАЗ Алексея Вишневского отстал от двух других и финишировал 26-м.

В генеральной классификации ближе к середине десятки прорвался Василевский — его экипаж занимает седьмую позицию, Вязович сохранил 16-е место, Вишневский остался на 20-й позиции.



© REUTERS RED BULL MEDIA HOUSE via Reuters "Дакар-2017": седьмой спецучасток сокращен вдвое из-за сильных ливней

Победа Леба и первое место Карякина

Легендарный французский автогонщик, девятикратный чемпион мира Себастьян Леб после победы на восьмом этапе уверенно вышел в лидеры зачета внедорожников, передвинув на вторую строчку своего напарника по команде Peugeot Стефана Петеранселя. Третье место вернул себе француз Сириль Депре, опередив испанца Нани Рому на Mini.

Лидерство в зачете мотоциклистов уже несколько этапов подряд сохраняет британец Сэм Сандерленд на KTM, обладатели второго и третьего мест также не изменились — это чилиец Педро Куинтанилья (Husqvarna) и француз Адриан ван Бьюерен (Yamaha).

Россиянин Сергей Карякин по-прежнему удерживает первенство в зачете квадроциклов, на второе место вырвался француз Аксель Дютри, третий — чилиец Игнасио Касаль (все трое на квадроциклах Yamaha).