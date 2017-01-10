«Славия» с 16 по 26 января проведет сбор в Пинске.

Сообщается, что на просмотр в клуб приедут ряд потенциальных новичков. Среди них Павел Челядко из «Торпедо-БелАЗ», Вадим Курлович («Гранит»), Александр Минко («Торпедо-БелАЗ»), Руслав Хадаркевич («Смолевичи-СТИ»), Максим Шило («Звезда-БГУ»).

Кроме того, в расположении «Славии» приедут два легионера – это сенегальские братья: защитник Биране Ндойе и голкипер Исса Ндойе, выступавший ранее за украинскую «Волынь» и французский «Кретей».

Андрей Воронков находится в поисках более сильной команды, однако не исключен вариант, что он останется в Мозыре. Окончательно ситуация прояснится к концу января.