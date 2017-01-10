Минск, 11 января. Срок действия указа президента №191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" от 15 апреля 2013 года продлен на новый олимпийский цикл — до 2020 года. Соответствующие изменения утверждены новым указом, сообщает пресс-служба президента.



Кроме того, с целью повышения эффективности использования средств поддержки "определяется исчерпывающий перечень расходов клубов по игровым видам спорта на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры соответствующих видов спорта". Для обеспечения планомерного финансирования таких расходов клубы получили возможность использовать средства из любых источников (за исключением местных бюджетов) в установленном объеме.



Документ ограничивает возможность направления средств поддержки на зарплату спортсменов клубов, выступающих не в высших дивизионах национального чемпионата.



Указ № 191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта", принятый более трех лет назад, принципиально изменил подходы к вопросам оказания поддержки спортивным организациями. Поддержка начала в первую очередь оказываться клубам по игровым видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр. Рассчитывать на получение поддержки из всех источников смогли лишь клубы, чьи команды выступают в высших лигах. Была определена доля средств, направляемых на развитие детско-юношеского спорта из средств полученной поддержки, — не менее 15%.



Кроме того, в указе был обозначен ряд обязательных условий, стимулирующих клубы к увеличению доходов от собственной хозяйственной деятельности.

В ноябре 2014 года Лукашенко поручал доработать изменения в указ, после чего документ несколько раз корректировался.

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Алексей Александров, БелаПАН.