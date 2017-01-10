Вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко прокомментировал призыв национальных антидопинговых организаций отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Эти двойные стандарты никому не нужны, все больше голосов со стороны спортсменов. Вы же читали Юстину Ковальчик, это великая спортсменка, что она сказала? Что горда, что наконец-то победил здоровый спортсмен – наш Серега Устюгов.

Это продуманная атака на российский спорт, целью которой является дискредитация. Это общий тренд, что русские виноваты. Мы нужны всем неконкурентоспособные.

Наверное, мы очень мягкие. Пора переводить это все в правовую плоскость, выходить в судебные инстанции. Именно в судебные, потому что в спортивном арбитраже это делать бесполезно. Все эти заявления беспочвенны», – сказал Мутко.

Также Мутко заявил, что «российский спорт – один из чистейших в мире» и назвал ложью обвинения в государственной допинговой программе. По словам Мутко, «антидопинговые организации должны собирать мочу, но не вмешиваться в политику».

«Доклад Макларена не дает никаких оснований для этих заявлений. Есть «золотая» линия о некой государственной программе, а фактов подтверждающих никаких нет. Ни одного факта не было, нет, и не будет», – сказал чиновник.