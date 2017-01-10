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NHL.com: Бобровский – главный претендент на приз лучшему вратарю по итогам половины сезона

11.01.2017 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему вратарю («Везина Трофи») по итогам половины сезона. 

В голосовании участвовали 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1). 

Лидирует голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский (52 очка, 7 первых мест), второе место у Девана Дубника («Миннесота», 51 очко, 4 первых места), третье – у Кэри Прайса («Монреаль», 39, 1 первое место).

Также в топ-5 вошли Туукка Раск («Бостон», 17 очков) и Брэйден Холтби («Вашингтон», 11 очков). 

NHL.com: Прайс – главный претендент на приз лучшему вратарю по итогам четверти сезона

 
 
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Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему вратарю («Везина Трофи») по итогам половины сезона.

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