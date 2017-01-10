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Кашевский может стать помощником Кубарева в «Шахтере»
11.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, Николай Кашевский может стать помощником Олега Кубарева в «Шахтере».
Последний сезон защитник провел в юрмальском «Спартаке», где под руководством Кубарева стал чемпионом Латвии. Однако большую часть сезона Кашевский пропустил из-за травмы (разрыв ахилла).
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Как стало известно Tribuna.com, Николай Кашевский может стать помощником Олега Кубарева в «Шахтере».
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