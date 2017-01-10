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В квалификации Australian Open стартуют четыре белоруски

11.01.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Определилась сетка женского квалификационного турнира Australian Open, стартующего завтра. Ее возглавляет Стефани Фогель.

На турнире сыграют четверо белорусок: Александра Саснович в первом круге сыграет с Рико Саваянаги, Арина Соболенко — с Ипек Сойлу, Ольга Говорцова — с Михаэлой Бузарнеску, Вера Лапко — с 16-й сеяной Элицей Костовой.

Целиком сетка здесь.

 
 
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Определилась сетка женского квалификационного турнира Australian Open, стартующего завтра.

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