Угловой сборной Беларуси Денис Рутенко оценил шансы сборной Беларуси на предстоящем чемпионате мира во Франции, а также рассказал о том, что Сергей Рутенко и сейчас не забывает о национальной команде.

— Как оцените период подготовки к чемпионату мира?

— Считаю, все прошло отлично. За прошедшие три недели мы успели продуктивно поработать и над физическими кондициями, и над тактикой, просматривали видео с матчей с участием соперников, уделяли внимание и другим моментам. Недавние товарищеские поединки против сборной России показали нам что еще нужно исправлять в игре для того, чтобы ее улучшить. Мы знаем, на чем нужно сейчас сконцентрироваться в первую очередь. В целом, на мой взгляд, команда очень хорошо готова к предстоящему турниру.

— Что скажете о соперниках нашей сборной по группе?

— Не сомневаюсь, что со всеми будет сложно бороться, в том числе и с дружинами из Чили и Саудовской Аравии. Нам нужно уважительно относиться к каждому оппоненту. Да, в последнем официальном матче мы одолели сербов, но в том поединке у нас все получалось во всех компонентах игры. Хорошо, если все будет также складываться и на чемпионате мира. Однако нужно понимать, что сейчас все национальные дружины поднялись, вышли на достаточно высокий уровень. Соперники, которых раньше можно было причислять к аутсайдерам, нынче набрали серьезные обороты. Причем такая тенденция просматривается не только в Европе, но и во всем мире. Поэтому во Франции все команды будут стремиться показать себя с лучшей стороны. Однозначно, там нам будет непросто. На каждую игру нужно очень серьезно настраиваться.

— Как думаете, хорошо, что наша сборная начинает ЧМ матчем с чилийцами?

— На мой взгляд, да. Чили и Саудовская Аравия — это команды, которые мы должны обыгрывать. Нам очень нужны победы в поединках с ними. И именно они являются первыми двумя соперниками на пути нашей сборной. По-моему, нам на руку то, что сыграем с ними на старте турнира. Как говорится, «на свежачке». Считаю, это плюс.

— Интересно, давал ли вам брат какие-нибудь напутствия перед отъездом сборной на чемпионат мира?

— Серега приезжал пару раз на тренировки команды, общался со всеми игроками, подбадривал нас. Скажем так, он не забывает о сборной. (Улыбается.)

— Вы и другие опытные игроки чувствуете дополнительную ответственность вводу его отсутствия в команде?

— Прежде всего мы чувствуем ответственность за сборную. Мы все прекрасно понимаем, что во Франции нам нужно стараться показать хороший результат. Нельзя ударить лицом в грязь, – сказал Рутенко.

Напомним, на чемпионате мира сборная Беларуси в Руане сыграет с каждым соперником по группе С – Чили, Саудовской Аравией, Хорватией, Германией и Венгрией.