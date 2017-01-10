﻿ Криштиану Роналду: «Когда Месси выигрывал «Золотые мячи», я его поздравлял. Его в этот раз не было». 21.by
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Криштиану Роналду: «Когда Месси выигрывал «Золотые мячи», я его поздравлял. Его в этот раз не было»

11.01.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду высказал недовольство тем, что на церемонии вручения приза лучшему игроку мира по версии ФИФА отсутствовали игроки «Барселоны».

«Не получил ли я смс-поздравление от Месси? Шутите? У меня нет его номера. Я поздравлял его, когда здесь были люди, его на вручении не было. Сложно поздравить кого-то, когда тебя нет на церемонии. Когда он выигрывал «Золотые мячи», я его поздравлял, его же в этот раз не было.

Я бы хотел, чтобы был не только Месси, но и все игроки «Барселоны». Понимаю, что в среду у них важная игра, но я, конечно, хотел, чтобы они здесь были. Я всегда делаю то, чего хочет клуб.

Например, я посещал все церемонии вручения «Золотого мяча». И если я только номинирован несколько лет подряд, я все равно приду», – сказал Роналду в эфире испанской передачи El Larguero.

 
 
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду высказал недовольство тем, что на церемонии вручения приза лучшему игроку мира по версии ФИФА отсутствовали игроки «Барселоны».

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