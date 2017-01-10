﻿ Андрей Арямнов: «Перепроверка проб Олимпиады-2008 выглядит нечестно. Зачем ворошить прошлое?». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Андрей Арямнов: «Перепроверка проб Олимпиады-2008 выглядит нечестно. Зачем ворошить прошлое?»

11.01.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Олимпийский чемпион Олимпиады в Пекине Андрей Арямнов поделился мнением о перепроверках старых проб спортсменов.

— С Игр в Китае прошло уже немало лет. Но лично я считаю, что все это выглядит нечестно. Зачем ворошить прошлое? Ведь на тот момент спортсмены были «чистыми». Интересно, что будет с результатами Лондона-2012. Точнее, меры, которые будут приняты к нарушившим правила атлетам. Дело в том, что экс-чемпион Игр в Великобритании казахстанец Илья Ильин побил мой мировой рекорд по сумме двоеборья. Но превзошел он мое достижение в 2015 году на Кубке Президента РФ. Распространится ли дисквалификация Ильина на этот турнир? К сожалению, подобных вопросов в связи с переписанными протоколами возникает много, и не только у меня.

— Стоит ли после этого ожидать от атлетов меньших злоупотреблений?

— С одной стороны, наука постоянно шагает вперед. Но с другой — вижу здесь политический подтекст. Посмотрите, представители каких государств попадались на допинге. В основном это атлеты из постсоветских стран. Надо признать, на Западе более развитые технологии в сфере спортивной медицины. К сожалению, этим нас и превосходят. Нам же необходимо использовать новые методы работы со спортсменами, без употребления запрещенных препаратов, привлекать больше профессионалов к работе.

— Общались со своими коллегами Андреем Рыбаковым, Анастасией Новиковой и другими после резонансных событий?

— Да, у них такое же мнение, как и у меня. Спортсмены прошли допинг-контроль, все было нормально, а спустя время поступают такие неприятные известия. Как уже говорил ранее, наиболее вероятно, всему виной недоброкачественные смеси. Атлеты, может, и вовсе не подозревали, что в добавках содержится нечто запрещенное. Просто на то время они не могли позволить себе дорогостоящие субстанции, – сказал Арямнов.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийский чемпион Олимпиады в Пекине Андрей Арямнов поделился мнением о перепроверках старых проб спортсменов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Денис Рутенко: «Чили и Саудовская Аравия — это команды, которые мы должны обыгрывать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика