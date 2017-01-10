Олимпийский чемпион Олимпиады в Пекине Андрей Арямнов поделился мнением о перепроверках старых проб спортсменов.

— С Игр в Китае прошло уже немало лет. Но лично я считаю, что все это выглядит нечестно. Зачем ворошить прошлое? Ведь на тот момент спортсмены были «чистыми». Интересно, что будет с результатами Лондона-2012. Точнее, меры, которые будут приняты к нарушившим правила атлетам. Дело в том, что экс-чемпион Игр в Великобритании казахстанец Илья Ильин побил мой мировой рекорд по сумме двоеборья. Но превзошел он мое достижение в 2015 году на Кубке Президента РФ. Распространится ли дисквалификация Ильина на этот турнир? К сожалению, подобных вопросов в связи с переписанными протоколами возникает много, и не только у меня.

— Стоит ли после этого ожидать от атлетов меньших злоупотреблений?

— С одной стороны, наука постоянно шагает вперед. Но с другой — вижу здесь политический подтекст. Посмотрите, представители каких государств попадались на допинге. В основном это атлеты из постсоветских стран. Надо признать, на Западе более развитые технологии в сфере спортивной медицины. К сожалению, этим нас и превосходят. Нам же необходимо использовать новые методы работы со спортсменами, без употребления запрещенных препаратов, привлекать больше профессионалов к работе.

— Общались со своими коллегами Андреем Рыбаковым, Анастасией Новиковой и другими после резонансных событий?

— Да, у них такое же мнение, как и у меня. Спортсмены прошли допинг-контроль, все было нормально, а спустя время поступают такие неприятные известия. Как уже говорил ранее, наиболее вероятно, всему виной недоброкачественные смеси. Атлеты, может, и вовсе не подозревали, что в добавках содержится нечто запрещенное. Просто на то время они не могли позволить себе дорогостоящие субстанции, – сказал Арямнов.