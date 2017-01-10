Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков объяснил последние неудачи команды.

– Естественно, в смене тренера есть психологический момент. Плюс не реализовывали свои моменты: при 186 бросках забросили лишь две шайбы. Этим все и сказано.

Адаптация в должности? Да нормально! Все идет по плану, это нормальная работа. У меня хорошие помощники, хороший капитан, хороший коллектив – это помогает в работе.

Сейчас нет таких понятий как североамериканский хоккей или финский хоккей. Сегодня, на мой взгляд, есть современный хоккей. Вот его мы и прививаем. Хоккей, где есть жесткость, борьба и давление – все элементы современного хоккея.

Ищем вариант усиления тренерского штаба, потому что работы на самом деле много. Поэтому нам нужен еще помощник. Антоненко занимается большинством, помогает по защитникам, выпускает их на время матчей – вот такие у него функции.

Подписания? Ищем игрока защитного плана для большинства, бомбардира в первое звено.

Ставим задачу бороться за чемпионство. И в этом сезоне, и в следующем, – сказал Цыплаков в эфире «Беларусь-5».

Отметим, «Шахтер» под руководством Цыплакова потерпел 6 поражений в 8 матчах.