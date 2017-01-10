Голкипер Александр Гутор разочарован отсутствию золотых медалей чемпионата Беларуси в период выступления за минское «Динамо».

– Тебя задевает, что после перехода в «Динамо» ты так и не стал чемпионом?

– Честно говоря, да. Я переходил в «Динамо», чтобы выиграть чемпионат. Есть ложка дегтя в том, что покинул БАТЭ, но так и не смог взять «золото». Было бы круто стать чемпионом в составе двух разных белорусских команд. Увы, не получилось. Зато, наверное, только я и Игорь Стасевич выходили в группу еврокубков в составе двух белорусских клубов, – сказал Гутор.

Полное интервью футболиста читайте в блоге «Оршанский вокзал» на Tribuna.com.

Александр Гутор: «В России все в разы круче. Впервые за долгое время чувствую себя футболистом»