Старший тренер сборной Беларуси Федор Свобода поделился впечатлением о первых после возвращения в большой биатлон гонках Дарьи Домрачевой.

— Дарья снова в деле, и это позволяет решать множество задач. Например, она сбросила психологический груз ожидания, коюрый над ней довлел. Тренировки — это одно, а в Оберхофе Домрачева сравнила себя с соперницами, получив много информации: разнообразной по эмоциональной начинке, но в целом обнадеживающей. И то, что теперь нет требований на незамедлительное чудо, которыми грешили болельщики, — тоже очень хорошо. Без труда не вытащишь рыбку из пруда, и работать Дарье предстоит еще много. Поэтому у нас не было мыслей освободить ее от гонки преследования, несмотря на то, что премьера в спринте отняла немало сил.

Свои кондиции ей надо «добирать» через те же соревнования. Сейчас усталости бояться не надо. И в целом я остался доволен тем, как Дарья выступила в Оберхофе. Домрачева отсутствовала 18 месяцев, и мы не могли заявить ее ни в первую, ни во вторую стартовые группы — только в третью либо четвертую с их худшими условиями. Но теперь у нашего лидера есть зачетные баллы, и в Рупольдинге никаких ограничений не будет, – сказал Свобода.