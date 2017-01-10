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Первая лига. Экс-руководитель завода тракторных деталей и агрегатов стал директором «Белшины»

11.01.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Александр Агранович сменил Дмитрия Мамонова на посту директора «Белшины». Ранее Агранович возглавлял бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов (БЗТДиА).

Напомним, в сезоне-2016 «Белшина» финишировала на 15-м месте и выбыла в первую лигу.

 
 
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Александр Агранович сменил Дмитрия Мамонова на посту директора «Белшины».

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