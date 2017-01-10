|
Первая лига. Экс-руководитель завода тракторных деталей и агрегатов стал директором «Белшины»
11.01.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Александр Агранович сменил Дмитрия Мамонова на посту директора «Белшины». Ранее Агранович возглавлял бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов (БЗТДиА).
Напомним, в сезоне-2016 «Белшина» финишировала на 15-м месте и выбыла в первую лигу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Агранович сменил Дмитрия Мамонова на посту директора «Белшины».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии