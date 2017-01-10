Форвард минского «Динамо» Роб Клинкхаммер рассказал об атмосфере в коллективе.

– Не могу сказать, что с кем-то очень близок. С Эллисонами стараемся поддерживать связь, поскольку они тоже говорят на английском. Скривенс, Эллиссон, Граньяни. Сейчас добавились еще два человека (Петтерссон и Палушай – Tribuna.com). Мы вместе сидим в самолете, за едой.

Все ребята держатся вместе, все мы хотим побеждать. У нас очень цельная команда. Некоторые говорят по-английски, что очень облегчает общение. К тому же есть пару ребят в стаффе, которые всегда готовы помочь, перевести слова или решить какие-то бытовые вопросы. Кулаков, Павлович и Гаврус первыми готовы выручить легионеров. Они хорошо говорят по-английски, поэтому никаких проблем не возникает.

Лучшая игра в этом сезоне была дома против «Сочи», когда я сделал хет-трик. Каждый раз, когда ты забиваешь трижды, у тебя особый вечер в карьере. Вообще я считаю, что «Динамо» должно быть более стабильной командой. Всегда есть пространство для личного роста игрока, командного взаимодействия и взаимопонимания. Стараюсь каждый день становиться лучше, работать над элементами, в которых нуждается клуб. Когда мы играем на пределе как команда, то можем обыграть любого соперника. Но нам еще предстоит научиться каждый вечер выдерживать этот уровень от и до.

На старте сезона мы поставили цель выйти в плей-офф и теперь сражаемся за нее. Мы хотим выигрывать каждый вечер. Сейчас мы в неплохом положении, у нас хорошее место в турнирной таблице. Но мы в паре матчей уступили. Уже чувствуем, как нас преследуют хорошие команды. Но мы стремимся забраться в топ-4, чтобы получить преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

Пока рано загадывать, поэтому мы идем шаг за шагом и хотим побеждать каждый вечер. У нас отличные новички – они подходят нашей системе. Они хорошо прижились, и уже забросили шайбы, набрали бомбардирские баллы. Когда нас мучили травмы, составу не хватало глубины. Но теперь у нас есть игроки, которые могут помочь.

Возвращение в состав? Мне потребуется пару недель. Это не самая серьезная травма, которая может случиться. Доктора уже готовят программу восстановления и обещают поставить на ноги в скором времени, – сказал Клинкхаммер в эфире «Беларусь-5».