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Чесновский перешел в «Минск»
11.01.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер Павел Чесновский перешел в «Минск».
Футболист подписал со столичным клубом контракт сроком на один год.
В предыдущем сезоне Чесновский выступал за «Городею», однако в начале нового года
Подробную статистику футболиста смотрите
Фото: официальный сайт «Минска»
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Голкипер Павел Чесновский перешел в «Минск».
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