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Чесновский перешел в «Минск»

11.01.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер Павел Чесновский перешел в «Минск».

Футболист подписал со столичным клубом контракт сроком на один год.

В предыдущем сезоне Чесновский выступал за «Городею», однако в начале нового года покинул этот клуб.

Подробную статистику футболиста смотрите здесь.

Чесновский перешел в «Минск»

Фото: официальный сайт «Минска»

 
Теги: Минск
 
 
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Голкипер Павел Чесновский перешел в «Минск».

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