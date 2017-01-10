Голкипер Павел Чесновский перешел в «Минск».

Футболист подписал со столичным клубом контракт сроком на один год.

В предыдущем сезоне Чесновский выступал за «Городею», однако в начале нового года покинул этот клуб .

Подробную статистику футболиста смотрите здесь .





Фото: официальный сайт «Минска»