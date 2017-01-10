﻿ Журналист Артур Стэйпл: «Недавно Грабовский вернулся в Нью-Йорк, чтобы продолжить лечение и работу вне ледовой площадки». 21.by
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Журналист Артур Стэйпл: «Недавно Грабовский вернулся в Нью-Йорк, чтобы продолжить лечение и работу вне ледовой площадки»

11.01.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Артур Стэйпл сообщил, что Михаил Грабовский вернулся в США и поделился его будущим в команде.

«Михаил Грабовский не мог кататься во время тренировочного кэмпа, и до сих ощущает последствия сотрясения мозга, полученного еще в марте.

Недавно он вернулся в Лонг-Айленд, чтобы продолжить лечение и работу вне ледовой площадки. По словам человека, близкого к Грабовскому, 32-летний хоккеист недавно общался с капитаном «Питсбурга» Сидни Кросби, который раньше боролся с несколькими сотрясениями, похожими на повреждение Грабовского.

Михаил может отправиться во Флориду, чтобы встретиться со специалистом, и рассчитывает поправиться к следующему сезону. Впереди еще один год четырехлетнего контракт, подписанного накануне начала сезона 2014/15. И если Грабовский не сможет кататься, «островитяне» не смогут выставить его на драфт отказов или выкупить контракт в последний год его сделки,» – написал Стэйпл.

«Иногда болит голова, иногда – шея». Сотрясение не отпускает Грабовского

 
 
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Журналист Артур Стэйпл сообщил, что Михаил Грабовский вернулся в США и поделился его будущим в команде.

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