Журналист Артур Стэйпл сообщил, что Михаил Грабовский вернулся в США и поделился его будущим в команде.

«Михаил Грабовский не мог кататься во время тренировочного кэмпа, и до сих ощущает последствия сотрясения мозга, полученного еще в марте.

Недавно он вернулся в Лонг-Айленд, чтобы продолжить лечение и работу вне ледовой площадки. По словам человека, близкого к Грабовскому, 32-летний хоккеист недавно общался с капитаном «Питсбурга» Сидни Кросби, который раньше боролся с несколькими сотрясениями, похожими на повреждение Грабовского.

Михаил может отправиться во Флориду, чтобы встретиться со специалистом, и рассчитывает поправиться к следующему сезону. Впереди еще один год четырехлетнего контракт, подписанного накануне начала сезона 2014/15. И если Грабовский не сможет кататься, «островитяне» не смогут выставить его на драфт отказов или выкупить контракт в последний год его сделки,» – написал Стэйпл.

«Иногда болит голова, иногда – шея». Сотрясение не отпускает Грабовского