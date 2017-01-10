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Крэйг Вудкрофт: «Мы не удовлетворены тем, где находимся, и голодны»

11.01.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о предстоящей выездной серии команды в Хабаровск, Пекин и Владивосток.

– Начинается последняя четверть сезона, и я хочу, чтобы команда стала гораздо сильнее. И прежде всего — психологически. Чтобы то, что мы не можем контролировать, не оказывало на нас влияния. К примеру, в третьем периоде матча с ЦСКА смотрелись неплохо. За исключением нескольких очевидных ошибок, мы сражались с ЦСКА практически на равных. В целом я остался доволен, как мы играли в домашней серии. Но еще прибавим.

Клинкхаммер — лидер и в плане отношения к делу, и в ключевых моментах матчей, и в раздевалке. То же самое можно сказать об Элли. Рад, что один из них вернулся. Но в той же мере огорчен, что второй выбыл из строя. Жду, что Костицын будет в составе уже в следующей игре. Сергей — техничный парень. Его качества раскрываются наилучшим образом, когда он оказывается в звене со столь же техничными партнерами. Но мы еще не определились с сочетаниями игроков на поединок против «Амура».

Самый позитивный момент последней недели — когда видишь, как команда сражается с двумя топ-соперниками. Побеждает одного из них и достойно играет против второго. Появляется чувство оптимизма и уверенности, что идем верной дорогой. Путь долгий — мы не удовлетворены тем, где находимся, и голодны. Знаем, что против ЦСКА могли выступить и успешнее. Таков наш менталитет: хотим играть как можно лучше, и тогда соперникам с нами приходится тяжело... – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о предстоящей выездной серии команды в Хабаровск, Пекин и Владивосток.

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