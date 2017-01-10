﻿ Михаил Захаров: «В прошлом году с Хенкелем и Дюковым у нас защита была сильнее, чем теперь с экс-динамовцами». 21.by
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Михаил Захаров: «В прошлом году с Хенкелем и Дюковым у нас защита была сильнее, чем теперь с экс-динамовцами»

11.01.2017 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров порассуждал о защите команды.

- В начале сезона вы критиковали хоккеистов, которые пришли в «Юность» из минского «Динамо», мол, они разобранные. Собираются они хотя бы к концу сезона?

– Знаете, хотелось бы, чтобы собрались :). Могу сказать точно, что в прошлом году с Хенкелем и Дюковым у нас защита была сильнее, чем теперь с экс-динамовцами. Пускай они на меня обижаются или не обижаются, но я говорю так, как есть на самом деле. Хенкель и Дюков – два хороших защитника, оба обучаемы, все правильно делали. Сейчас работаем с теми, кто есть. Надеюсь на них, – сказал Захаров.

Михаил Захаров: «Думалось, Мелешко будет в первом звене играть, а получалось только в четвертом»

 
 
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