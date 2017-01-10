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Александр Гутор: «Сборной Беларуси нужно смотреть в будущее. В этом отборе нам уже ничего не светит»

11.01.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский голкипер Алексадр Гутор оценил перспективы национальной команды.

– Как думаешь, кто должен возглавить сборную Беларуси, чтобы у нас наконец-то все стало хорошо?

– Если придет иностранец, ему понадобится время, чтобы разобраться с нашей футбольной кухней. Ему будет очень нелегко. Возможно, нам нужен специалист с постсоветского пространства, который более-менее знаком с белорусским футболом. Пока совсем не представляю, кто может возглавить нашу национальную команду. Плюс это очень сложная работа – за три-четыре дня сыграть команду. В клубах для это необходимо несколько месяцев, поэтому не все соглашаются идти в сборную.

Нужно смотреть в будущее. В этом отборе нам уже ничего не светит. Даже я не скажу, что мы будем бороться за выход на чемпионат мира:).

Понятно, мы будем бороться в каждом матче. Все-таки играть в сборной – это большая честь. Когда после годичной паузы меня вызвали в национальную команду, от счастья я прыгал до потолка в своей съемной оренбургской квартире, – сказал Гутор.

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Белорусский голкипер Алексадр Гутор оценил перспективы национальной команды.

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