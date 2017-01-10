Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге проходит мужская эстафета.

Отметим, что биатлонист Роман Елетнов заработал три штрафных круга, неудачно проведя стрельбу в положении стоя. До этого сборная Беларуси располагалась на восьмом месте.