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Кубок мира. Эстафета. Елетнов заработал три штрафных круга
11.01.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге проходит мужская эстафета.
Отметим, что биатлонист Роман Елетнов заработал три штрафных круга, неудачно проведя стрельбу в положении стоя. До этого сборная Беларуси располагалась на восьмом месте.
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Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге проходит мужская эстафета.
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