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Белорусы стали 16-ми в мужской эстафете в Рупольдинге
11.01.2017 17:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв — Sputnik. Белорусские биатлонисты Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов и Владимир Чепелин в мужской эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге заняли 16-е место, сообщает Sputnik.
© Sputnik Александр Вильф
В среду, 11 января, в Рупольдинге (Германия) стартовал пятый этап КМ. Программу соревнований открыла мужская эстафета (4х7,5 км).
Первыми к финишу пришла команда Норвегии в составе Уле-Эйнара Бьорндалена, Ветле Шоста Кристиансена, Хенрика Л'Абе-Лунда и Эмиля Хегле Свендсена — 1 час 13 минут 40,71 секунды. Для норвежских спортсменов эта победа стала первой в нынешнем сезоне Кубка мира.
Вторыми, проиграв все пять секунд, стали россияне Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Бронзовые награды достались представителям Германии Эрику Лессеру, Бенедикту Доллю, Арнду Пайфферу и Симону Шемппу (+23 секунды).
Белорусы, стартовавшие под 22-м номером, пришли к финишу 16-ми (+ 3 минуты 7,3 секунды).
Во второй день соревнований, 12 января, на старт в этой же дисциплине выйдут женщины. Старт в 16:20, в прямом эфире гонку покажет телеканал "Беларусь 5".
Полная программа 5-го этапа Кубка мира по биатлону:
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По сравнению с этапом в Поклюке (Словения) белорусы улучшили свой результат на шесть позиций; россияне снова пришли вторыми.
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