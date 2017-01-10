МИНСК, 11 янв — Sputnik. Белорусские биатлонисты Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов и Владимир Чепелин в мужской эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге заняли 16-е место, сообщает Sputnik.



© Sputnik Александр Вильф Рупольдинг – место, где Домрачева узнала вкус настоящего золота

В среду, 11 января, в Рупольдинге (Германия) стартовал пятый этап КМ. Программу соревнований открыла мужская эстафета (4х7,5 км).

Первыми к финишу пришла команда Норвегии в составе Уле-Эйнара Бьорндалена, Ветле Шоста Кристиансена, Хенрика Л'Абе-Лунда и Эмиля Хегле Свендсена — 1 час 13 минут 40,71 секунды. Для норвежских спортсменов эта победа стала первой в нынешнем сезоне Кубка мира.

Вторыми, проиграв все пять секунд, стали россияне Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Бронзовые награды достались представителям Германии Эрику Лессеру, Бенедикту Доллю, Арнду Пайфферу и Симону Шемппу (+23 секунды).

Белорусы, стартовавшие под 22-м номером, пришли к финишу 16-ми (+ 3 минуты 7,3 секунды).

Во второй день соревнований, 12 января, на старт в этой же дисциплине выйдут женщины. Старт в 16:20, в прямом эфире гонку покажет телеканал "Беларусь 5".

Полная программа 5-го этапа Кубка мира по биатлону:

11 января — мужская эстафета 4х7,5 км

12 января — женская эстафета 4х6 км

13 января — мужской спринт 10 км

14 января — женский спринт 7,5 км

15 января — мужская гонка преследования 12,5 км, женская гонка преследования 10 км