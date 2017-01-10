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Кубок ФИБА. «Цмоки» в гостях у «Бней Герцлии»
11.01.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок ФИБА
Бней Герцлия Израиль – Цмоки-Минск Беларусь
11 января, 21.00. Израиль, Герцлия
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Керменд Венгрия – Нантер Франция
11 января, 20.00
Таблица: Нантер – 3-0, Керменд – 2-1, Цмоки-Минск – 1-2, Бней Герцлия – 0-3.
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Кубок ФИБА Бней Герцлия Израиль – Цмоки-Минск Беларусь 11 января, 21.00.
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