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Кубок ФИБА. «Цмоки» в гостях у «Бней Герцлии»

11.01.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок ФИБА

Бней Герцлия Израиль – Цмоки-Минск Беларусь

11 января, 21.00. Израиль, Герцлия

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Керменд Венгрия – Нантер Франция

11 января, 20.00

Таблица: Нантер – 3-0, Керменд – 2-1, Цмоки-Минск – 1-2, Бней Герцлия – 0-3.

 
Теги: Минск
 
 
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Кубок ФИБА Бней Герцлия Израиль – Цмоки-Минск Беларусь 11 января, 21.00.

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