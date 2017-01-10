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Домрачева, Скардино, Писарева и Кривко выступят в эстафете Рупольдинга
11.01.2017 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав женской сборной Беларуси на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Рупольдинге.
В эстафете выступят Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева и Ирина Кривко.
Женская эстафета в Рупольдинге пройдет 12 января.
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Стал известен состав женской сборной Беларуси на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Рупольдинге.
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