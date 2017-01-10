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Хорватский защитник Галович подписал контракт с минским «Динамо»

11.01.2017 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Состав минского «Динамо» пополнил 24-летний хорватский защитник Нино Галович.

24-летний Галович является воспитанником «Сплита». Прошедший сезон провел в израильском клубе «Ашдод». За первый круг чемпионата футболист принял участие в шести встречах клуба. Подробную статистику смотрите здесь.

Хорватский защитник Галович подписал контракт с минским «Динамо»

Хорватский защитник Галович подписал контракт с минским «Динамо»

 
 
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Состав минского «Динамо» пополнил 24-летний хорватский защитник Нино Галович.

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