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Хорватский защитник Галович подписал контракт с минским «Динамо»
11.01.2017 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состав минского «Динамо» пополнил 24-летний хорватский защитник Нино Галович.
24-летний Галович является воспитанником «Сплита». Прошедший сезон провел в израильском клубе «Ашдод». За первый круг чемпионата футболист принял участие в шести встречах клуба. Подробную статистику смотрите
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Состав минского «Динамо» пополнил 24-летний хорватский защитник Нино Галович.
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