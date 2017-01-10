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Крэйг Вудкрофт: «Сергей Костицын завтра будет в игре. В составе также будут Карабань и Гаврус»

11.01.2017 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча против «Амура».

– В этой лиге каждая команда может одержать победу над любым соперником в любом матче. «Амур» – молодая команда с хорошей скоростью, они могут сыграть очень агрессивно.

Завтра нам необходимо быть уверенными, что мы четко следуем нашему игровому плану. Нам надо нейтрализовать их скорость и агрессию. Думаю, у нас это получится. Мы должны быть готовы к матчу ментально и физически. Нам надо прервать серию из поражений, надеюсь, мы сделаем это уже завтра.

– Это ваша первая поездка на Дальний Восток. Как себя чувствуете в таких условиях Дальнего Востока?

– Я был готов к этой поездке. Конечно, здесь также холодно, как и в Омске, где мы были совсем недавно. Но город выглядит здорово, а люди очень гостеприимны. В любом случае, такие поездки –  это часть нашей работы, которую мы должны делать.

– Можете ли сказать что-нибудь о составе на завтрашнюю игру?

– Сергей Костицын завтра будет в игре. Он уже давно спрашивал, когда наконец-то вновь сможет сыграть, и завтра он получит такую возможность.

Вне заявки останется Кристиан Хенкель. В нашем распоряжении будут 13 нападающих и три пары защитников. С Кристианом все в порядке, мы хотим попробовать наиграть разные пары нападающих и защитников перед тем, как вплотную подойдем к матчам плей-офф, поэтому завтра предоставим ему отдых. В составе также будут Данила Карабань и Артур Гаврус, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча против «Амура».

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