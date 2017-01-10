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Зидан заблокировал покупку Обамеянга

11.01.2017 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно, не перейдет в «Реал».

Предполагалось, что мадридский клуб летом, после отмены трансферного запрета, постарается приобрести 27-летнего капитана сборной Габона.

Однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заблокировал покупку Обамеянга.

Форвард не вписывается в модель французского специалиста, который хочет, чтобы в центре атаки, при Роналду и Бэйле на флангах, играл классический нападающий.

Теперь фаворитом в борьбе за Обамеянга является «ПСЖ». Интересен футболист и «Манчестер Сити».

 
 
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно, не перейдет в «Реал».

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