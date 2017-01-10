|
Зидан заблокировал покупку Обамеянга
11.01.2017 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно, не перейдет в «Реал».
Предполагалось, что мадридский клуб летом, после отмены трансферного запрета, постарается приобрести 27-летнего капитана сборной Габона.
Однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заблокировал покупку Обамеянга.
Форвард не вписывается в модель французского специалиста, который хочет, чтобы в центре атаки, при Роналду и Бэйле на флангах, играл классический нападающий.
Теперь фаворитом в борьбе за Обамеянга является «ПСЖ». Интересен футболист и «Манчестер Сити».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно, не перейдет в «Реал».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии