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Брессан близок к переходу в португальский «Шавеш»
11.01.2017 19:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Ренан Брессан близок к переходу в португальский «Шавеш».
Напомним, что недавно футболист расторг контракт с кипрским АПОЭЛ.
Сообщается, что соглашение с португальским клубом будет подписано до конца нынешнего сезона.
Отметим, ранее в чемпионате Португалии Брессан выступал в составе «Риу Аве».
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Белорусский полузащитник Ренан Брессан близок к переходу в португальский «Шавеш».
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