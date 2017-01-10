Первый заместитель министра спорта и туризма Александр Гагиев прокомментировал продление указа о господдержке спорта.

«Продление действия указа до 2020 года позволит внести необходимые изменения в закон о физической культуре и спорте. Также утвержден перечень расходов клубов по игровым видам спорта на детско-юношеские спортшколы, в котором четко прописано, куда клубы могут тратить финансовые средства при поддержке подрастающего поколения. Размер суммы, которую должны отчислять клубы спортшколам, остался прежним – 25.

Необходимо найти оптимальное количество участников, не расширять искусственно соревнования, а идти по пути создания сильных клубов, как это сделали в баскетболе, гандболе и волейболе. Есть сильные команды, и национальные сборные показывают результат, выходят в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

Один из положительных примеров грамотно построенной работы в клубе – хоккейное минское «Динамо». Команда собирает на свои матчи 15 тысяч болельщиков. Минчане близки к выходу в плей-офф в девятом сезоне КХЛ. К таким результатам в спортивном и маркетинговом направлениях необходимо стремиться и другим командам», – сообщил Гагиев.