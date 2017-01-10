В очередном туре чемпионата Финляндии «Таппара» на своей площадке уступила «Коо-Коо» (3:6).

Отметим, что в составе хозяев гол и ассист на счету экс-форварда минского «Динамо» Чарльза Лингле. Таким образом, эта шайба стала первой для нападающего с 11 мая 2016 года. Тогда хоккеист отличился в игре чемпионата мира против сборной Словакии.

Напомним, что за «Таппару» Лингле провел 5 матчей и набрал 4 (1+3) очка.