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«Таппара» – «Коо-Коо». Лингле забросил первую шайбу с 11 мая
11.01.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном туре чемпионата Финляндии «Таппара» на своей площадке уступила «Коо-Коо» (3:6).
Отметим, что в составе хозяев гол и ассист на счету экс-форварда минского «Динамо» Чарльза Лингле. Таким образом, эта шайба стала первой для нападающего с 11 мая 2016 года. Тогда хоккеист отличился в игре чемпионата мира против сборной Словакии.
Напомним, что за «Таппару» Лингле провел 5 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
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В очередном туре чемпионата Финляндии «Таппара» на своей площадке уступила «Коо-Коо» (3:6).
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